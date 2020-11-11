“Ticaret Elçileri” ödülleri sahiplerini buldu

Ticaret Elçileri projesi, İstanbul’da üniversite okuyan misafir öğrencilerin ihracat alanında eğitimini destekleyen, pazar araştırması yaparak iki ülke arasındaki ticari potansiyelleri sunan ve eğitim hayatındayken iş dünyasını tanımalarını sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor.

Projenin 4 hafta süren eğitiminde 1. hafta “Temel İhracat Bilgileri”, 2.hafta Uluslararası Lojistik ve Teslim Şekilleri”, 3.hafta “E-ihracat” ve 4. Haftada “Pazar Araştırması” konuları ele alındı. Bu konular seçilirken hem iş dünyasında ihtiyaç duyacakları konular olması hem de sunum hazırlarken ihtiyaç duyacakları konular olması dikkate alındı.

Ödül programı gerçekleştirilen gecede, projenin 2.aşaması olan sunum hazırlığı kısmında, en başarılı sunumları hazırlayan öğrenciler jüri karşısında sunumlarını yaptılar. Başkan Furkan Akbal, Başkan Yardımcısı Faruk Yamankaradeniz, Eriş Un İhracat Müdürü Fatih Bahçıvan ve Komite üyesi Aziza Abliatipova’nın jüri heyeti olduğu programda, yapılan sunumlar ve heyetin değerlendirmesi neticesinde;

Birincilik ödülünün sahibi, Entisar Bushra (Etiyopya) olurken, ikincilik ödülü Sara Muthıa Avıcenayantı (Endonezya) ve üçüncülük ödülü ise M. Mohad Hashim Yahia’ ya (Afganistan) uygun görüldü.

İhracatı Geliştirme Komitesi Başkanı Cem Çekerek; “Genç MÜSİAD ailemize yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş insanlarımıza faydalı olmasını diliyorum” siyerek sözlerini tamamladı.

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal; “Genç MÜSİAD, yeni ürettiği projelerin üzerine koyarak her geçen gün gençlik ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz, ödül alan arkadaşlar ile tekrar bir araya gelerek ortak çalışmalarda yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile son derece fayda sağladığımız sunumları yapan kişilere ve ödül alanları tebrik ediyorum” dedi.