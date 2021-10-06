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Ticaret borsasında ilk ürün heyecanı

#Ticaret Borsası#İlk Ürün Ve Sezon Açılış Törenleri#Dr. Erçin Güdücü
Ticaret borsasında ilk ürün heyecanı

Tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üretimi ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla, İzmir Ticaret Borsası tarafından yaklaşık 100 yıldır düzenlenen geleneksel ‘İlk Ürün ve Sezon Açılış Törenleri’ kapsamında 2021/22 Sezonu ‘Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Kuru İncir İlk Ürün ve Sezon Açılış Töreni’, pandemi koşulları sebebiyle alınan önlemler kapsamında, sınırlı katılım ile Borsa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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Tören kapsamında bu yıl ilk ürün çekirdeksiz kuru üzümü getiren Alaşehir İlçesi Kemaliye Mahallesi üreticilerinden Muhammet Yaşar ve ilk ürün kuru incirini getiren Nazilli İlçesi Ketendere Mahallesi üreticilerinden Fadime Akdemir’in ürünleri İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçılar Birliği tarafından sembolik fiyatla satın alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, “Pandemi şartları nedeniyle ‘2021/22 Sezonu Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Kuru İncir İlk Ürün ve Sezon Açılışı Törenimizi’ kısıtlı içerik ve kısıtlı katılım ile gerçekleştiriyoruz.

Umarım şartlar değişir ve önümüzdeki yıllarda törenimizi geleneksel şekilde kutlarız. İlk ürünü getiren üreticilerimizin mahsulleri hem laboratuvar hem de ilgili üyelerimizden oluşturulan ekspertiz heyetimiz tarafından değerlendirildi ve uygun görüldü. Üreticilerimizi tebrik eder, yeni sezonun tüm sektör paydaşlarına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ise “Bildiğiniz gibi çekirdeksiz kuru üzüm binlerce üretici ailemizin geçim kaynağı. Onlarca tüccar, aracı ve ihracatçı için de kuru üzüm çok önemli. Ülkemizin de fındıktan sonra en çok ihracat geliri sağlayan tarımsal ürünü. Geçtiğimiz sezon 428 milyon dolar değerinde 225 bin ton kuru üzüm ihracatı gerçekleştirdik. Pandemi şartlarına rağmen iyi bir ihracat gelirine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Yeni sezon her zaman yeni bir başlangıç ve yeni umutlar demek. Önemli olan sektörün paydaşlarının ortak faydasına birlikte hareket edebilmemiz” diye konuştu.

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HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen ise “Son yıllarda oluşan fiyatlardan üreticilerimizin de çok memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle İzmir ve Aydın’da fidan dikimleri her geçen gün artıyor. Üretimdeki bu artışı ihraç etme potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Ancak, her şeye rağmen planlı bir büyüme gerçekleştirmeliyiz. İklim krizi kuru incir için önemli bir risk olarak karşımızda duruyor. Yağış, nem, rüzgâr olayları incirin hem üretim miktarını hem de kalitesini çok etkiliyor. Uzun dönemli iklim değişimlerinin inciri nasıl etkileyeceği üzerinde çalışmalıyız” diye konuştu.

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#Ticaret Borsası#İlk Ürün Ve Sezon Açılış Törenleri#Dr. Erçin Güdücü