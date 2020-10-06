MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTicaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
GeriEkonomi Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
Abone Olgoogle-news

Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Ağustos 2020 döneminde 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylar arasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 717 bin 910 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 144 bin 625 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken bu kenti 137 bin 147 ton ile Ordu, 106 bin 452 tonla Giresun izledi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle