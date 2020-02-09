Ticaret Bakanlığının eğitimleri tüccarlara rota, yeni ihracatçılara rehber oluyor

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, küresel eğilimler dikkate alınarak "hedef ürün, hedef ülke" bakış açısıyla hazırlanan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı" kapsamında sürdürülebilir ihracat, pazar ve ürün çeşitlendirmesi, orta ileri ve yüksek teknoloji ihracatının geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde yeni çalışmalar yürütülüyor.

Dış ticarette donanımlı insan gücünün geliştirilmesi, ihracatçı sayısının ve mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması için 81 ilde düzenlenen dış ticaret bilgilendirme seminerleri, mevcut ihracatçıların faaliyetlerinin geliştirilmesinde, henüz başka ülkelere ürün satamamış işlemelerin de dış pazarların kapılarını aralamalarında rehber işlevi görüyor.

İhracat seferberliğini tabana yayma hedefi çerçevesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda düzenlenen seminerler aracılığıyla ihracatçıların yoğun bulunduğu il ve ilçe merkezlerine kadar ulaşılarak, işletmeler dış ticaretin inceliklerinin yanı sıra sorunlarına yönelik pratik çözümler hakkında bilgilendiriliyor.

BAKANLIK 9 YILDA 537 DIŞ TİCARET SEMİNERİ DÜZENLEDİ

Bakanlık, 2019 yılında 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşuyla düzenlenen 94 dış ticaret bilgilendirme seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Bu sayı 2011-2019 döneminde Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar düzenlenen 537 seminerle yaklaşık 25 bin ihracatçıya ulaştı. İhracatçıları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla düzenlenen seminerlere, e-İhracat Stratejisi kapsamında bu yıl "e-ihracat/e-ticaret uygulamaları" sunumu da eklendi.

BU YILKİ İLK TOPLANTI 12 ŞUBAT'TA İZMİR'DE

Bu yıl da koordineli bir şekilde bilgilendirme seminerlerine devam edecek olan Bakanlık, 68 ilde 17 iş birliği kuruluşuyla 88 dış ticaret bilgilendirme semineri yapmayı planlıyor. Bu yılki ilk toplantı ise Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TİM koordinasyonunda, İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.