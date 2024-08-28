Ticaret Bakanlığı'ndan restoranlara 210 milyon lira ceza

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla 19/12/2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir.

Yapılan değişikler doğrultusunda 81 ilimizde Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Yapılan denetimlerimizde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı dikkat edilmektedir. Bunların yanında özellikle tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyor ise bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği hususu da denetim ekiplerimiz tarafından azami dikkatle kontrol edilmektedir.

Haberin Devamı

Bu kapsamda yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerinde Türkiye genelinde, 2024 yılının ilk 8 ayında 70.814 işyerinde yapılan denetimlerde, 33.731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında yaz dönemini içeren haziran, temmuz, ağustos ayları döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26.227 işletmeye yapılan denetimlerde 11.674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5.819 iş yeri denetlenmiş aykırı bulunan fiillere 13,9 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı olarak fiyat etiketleri denetimleri kapsamında ise Türkiye genelinde, 2024 yılı başından itibaren 8 ayda 150.820 işyerinde yapılan denetimlerde 85.381 aykırılık tespit edilmiş, toplam 136,9 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 2024 yılı başından itibaren İstanbul ilimizde 27.238 işyerinde yapılan denetimlerde 48.359 aykırılık tespit edilmiş, toplam 96,1 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya ilimizde 2024 yılı başından itibaren 14.861 işyerinde yapılan denetimlerde 7.941 aykırılık tespit edilmiş, toplam 8,1 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yaptığımız 81 il denetimlerinde toplamda 221.634 işletme denetlenmiş, tespit edilen 119.112 aykırı fiil için 210,5 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapılması ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmemesi durumlarına karşı, olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla 81 ilimizde denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.