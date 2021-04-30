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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.04.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli çek kararı

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Ticaret Bakanlığı'ndan önemli çek kararı

Ticaret Bakanlığı, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenmesini, para yoksa 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması yönünde açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021  tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında  bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021  tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3  üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son  günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin,  bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği  1/6/ 2021 tarihinden sonra,  kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükmün gerekçesinde  tam kapanma ile birlikte ticari hayatta  meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz  etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini  planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo  senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu  idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna  kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan  kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen  alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler  arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra  ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu itibarla, düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak,  ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına  isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı  halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması  kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce  karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan  tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili  kurumlara bildirim yapılmıştır."

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