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Ticaret Bakanlığı'ndan konut ilanı fırsatçılığına 100 bin TL ceza

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#Ceza#Ticaret Bakanlığı#Usülsüzlük
Ticaret Bakanlığından konut ilanı fırsatçılığına 100 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 14:13

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası'nın konut faizlerini indirmesi haberi üzerine bir konut ilanında fırsatçılık yapıldığını ve ilan fiyatının 7,5 milyon TL'den 9 milyon TL'ye yükseldiğini tespit ettiklerini söyleyerek ilan sahibine 100 bin TL ceza kestiklerini açıkladı.

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Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: 

Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

 

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#Ceza#Ticaret Bakanlığı#Usülsüzlük

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