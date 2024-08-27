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Ticaret Bakanlığı'ndan kadın kuaförlerine pazar günü düzenlemesi

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#Kadın#Kuaför#Pazar Günü
Ticaret Bakanlığından kadın kuaförlerine pazar günü düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 13:22

Ticaret Bakanlığı'ndan "Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu" açıklaması yapıldı.

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Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu işletmelerin hangi gün kapalı olacağına dair tespiti Valilikler gerçekleştiriyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre kadın kuaförlerinin pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildi.

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#Kadın#Kuaför#Pazar Günü

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