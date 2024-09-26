Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'le ticaret iddialarına yalanlama

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Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddiaların tümüyle yalan olduğunu kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği gibi, bazı basın organlarında ülkemiz ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönünde asılsız ve manipülatif haberler yapılması üzerine 18.09.2024 tarihli basın açıklamamızda bu haberlerin yalan olduğuna dair gerekli izahat yapılmıştır.Buna rağmen, ülkemiz ihracatının sekteye uğratılması yoluyla ekonomimize darbe vurmayı amaçlayan karalama kampanyasının halihazırda devam etmekte olduğu görülmektedir. Ülkemizin kararlılıkla uygulamakta olduğu kısıtlama kararlarına karşın ülkemizden İsrail'e ürün gönderildiğine yönelik tamamen kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğu açık olan haberlerin kamuoyu vicdanını yaralamak ve devletimizin haklı duruşunu gölgelemek amacıyla yapıldığı ve İsrail'in kanlı siyasetinin bir tezahürü mahiyetinde olduğu aşikardır.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna hitaplarında bütün dünya karşısında ifade ettikleri üzere, daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olan ülkemiz, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine-mahkum takasının gerçekleştirilmesi, insani yardımların engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze’ye ulaştırılması yönünde uluslararası düzeyde en üst perdeden temas ve çabalarını sürdürmektedir. Bu haklı duruşun bir yansıması olarak ülkemiz, hakkı haykırmaktan çekinmeyerek İsrail'le olan ticari işlemlerini tümüyle durdurmuş, bu konuda dünyada katliamı tenkit etmenin bir adım ötesine geçen ve proaktif bir adım atan tek ülke olarak mazlumun yanındaki dimdik duruşunu perçinlemiştir.

Diğer taraftan ülkemiz, ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. 60 bin tonu aşan yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundadır. İsrail'in abluka altına alarak en temel ihtiyaçlarına erişimlerini dahi engellediği Filistinli kardeşlerimizin dünya ile arasındaki köprü vazifesi görmek amacıyla ülkemiz, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyatı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleştirmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır.

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Bu kapsamda, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik mesnetsiz ve gerçeği yansıtmaktan uzak iddialar hakkında Bakanlığımız başta olmak üzere devletin çeşitli kademeleri tarafından defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen aynı yalanların basın organlarında yer bulması, bu haberlerin kökü dışarıda olan şer odakları tarafından kasıtlı olarak, ülke gündemini meşgul etmek ve ülkemizin mezalime karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek amaçlarıyla servis edildiğini açıkça göstermektedir. Bahse konu şer odaklarının asıl hedefi, tüm ihracatımızı engelleyerek ülkemiz ekonomisinin lokomotifi ihracatımızın önüne set çekmektir."