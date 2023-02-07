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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat açıklaması: Denetimler başladı, uyarılar yapılmıştır

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#Ticaret Bakanlığı#Fahiş Fiyat#Deprem
Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat açıklaması: Denetimler başladı, uyarılar yapılmıştır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 12:30

Ticaret Bakanlığı "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

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Ticaret Bakanlığı, depremzedelerin ihtiyaç duyacağı malzeme fiyatlarında fahiş artış yapanlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat artış iddiaları üzerine ülke genelinde denetimlere başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” denildi.

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