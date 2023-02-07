Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat açıklaması: Denetimler başladı, uyarılar yapılmıştır

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Ticaret Bakanlığı, depremzedelerin ihtiyaç duyacağı malzeme fiyatlarında fahiş artış yapanlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat artış iddiaları üzerine ülke genelinde denetimlere başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” denildi.