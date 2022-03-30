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Ticaret Bakanlığı'ndan canlı hayvan ihracatı ile ilgili haberlere yalanlama

#Ticaret Bakanlığı#Katar#İhracat
Ticaret Bakanlığından canlı hayvan ihracatı ile ilgili haberlere yalanlama

Ticaret Bakanlığı Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı Kasım-Aralık döneminde Katar’a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600’dür. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar’a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Mart ayında Katar’a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapılmıştır.

Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 005’tir.

2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797’dir.

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Bununla birlikte, 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemleri durdurulmuş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

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