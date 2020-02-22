Ticaret Bakanlığınca Milli Tarama Sistemi'ne 4 milyon lira yatırım planlanıyor

Ticaret Bakanlığınca, araç ve konteyner tarama sistemi prototipinin yerli imkanlarla üretilmesinin amaçlandığı "Yerli ve Milli Tarama Sistemi Projesi"ne (MİLTAR) bu yıl 4 milyon lira harcama yapılması planlanıyor.



AA muhabirinin 2020 yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Ticaret Bakanlığınca toplam tutarı 402 milyon 995 bin 112 lira olarak hesaplanan yeni ve devam eden projeler için bu yıl 159 milyon 862 bin liralık yatırım yapılması öngörülüyor.



Söz konusu yatırımlar arasında projelerin etüd ve planları için 3,5 milyon lira, devam eden projeler için 49,5 milyon lira, yeni projeler için de yaklaşık 106 milyon lira ayrıldı.



Bu yıl devam eden projeler kapsamında 50 milyon liralık Avrupa Birliği (AB) hibesinin de kullanıldığı gümrüklerin modernizasyonu için 2 milyon 252 bin liralık yatırım bütçesi hesaplandı.



Ayrıca Sarp Gümrük Kapısı kıyı tahkimatı için 14 milyon lira, Bursa'da kurulması planlanan 3 bin 340 metrekarelik gümrük işletme tesisi için de 2,7 milyon lira ödenek planlaması yapıldı.



MİLTAR PROJESİNE 4 MİLYON LİRA YATIRIM PLANI



Bunların yanı sıra Bakanlığın yurt dışı kaynaklardan temin ettiği ve bu alanda son 15 yılda yaklaşık yarım milyar lira yatırım yaptığı araç ve konteyner sistemlerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla yürütülen MİLTAR projesine de 4 milyon lira ödenek ayrıldı.



Proje kapsamında, bir araç ve konteyner tarama sistemi prototipinin yerli imkanlarla üretilmesi, uzun vadede ise sistemin seri üretiminin yapılarak yaygınlaştırılması öngörülüyor.



Böylece yalnızca ciddi bir maliyet kaleminden tasarruf sağlanmakla kalmayıp Türkiye'nin dünya üzerinde araç ve konteyner tarama sistemleri üreten sayılı ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.



Öte yandan, 2022 yılında tamamlanması planlanan Ankara, Bursa, Erzurum, Giresun ve Sivas'taki hizmet binaları için de 15 milyon lira yatırım tespit edildi.

Bakanlık eğitim sistemleri otomasyonu için 1 milyon 516 bin liralık yatırım belirlerken, Yeni Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) adındaki özel geliştirilecek yazılım için de 10 milyon liralık ödenek saptadı.



Yeni projeler kategorisinde yer alan bilgi sistemleri idame ve yenileme işleri için 44 milyon lira, bakım onarım, etüt proje, makine teçhizat alımı ve yazılım tedariki gibi muhtelif işler için de 62,6 milyon lira ayrıldı.



Ayrıca 2021'de tamamlanması planlanan Kara Sınır Kapıları Master Planı'nın etüd proje çalışması ve Kurumsal Veri Sözlüğü için de ayrı ayrı 250 bin lira harcanacak.