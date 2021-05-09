Ticaret bakanlığı’na yeni yardımcı atandı

2018 yılından bu yana bakan yardımcılığını yürüten Gonca Yılmaz Batur görevden alınırken, yerine bakanlık bürokratlarından Mustafa Tuzcu getirildi.2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi’nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı.

Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı,OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası.

KOSGEB’E MÜDÜR

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir atama kararıyla da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Kurt atandı.

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