Ticaret Bakanlığı sıraladı uzmanlar sosyal medya için uyardı: Dolandırılmadan tatile çıkma rehberi

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-Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi kanallar üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.

-Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı araştırılmalı. www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulanabilir.

-Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitelerinin ETBİS’e kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesi tercih edilirse daha garantili bir süreç izlenebilir.

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-Paket tur sözleşmelerinde rezervasyonların turun başlangıç tarihine uzun bir süre kala yapılması sonucunda, tüketiciler önceden planladıkları turlara katılamamaları durumlarda, paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor.

-Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunuyor.

-Fesih bildirimi 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor.

-1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebiliyor.

-6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılındı: Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri. Tüketiciler, mağdur edilmeleri durumunda, 2024 yılı için değeri 104 bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmekte. Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.

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SOSYAL MEDYA İLANLARINI SORGULAYIN

- SEYAHAT Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜKONFED Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet Gem ile vatandaşın rezervasyonlarda dikkat etmesi gereken başlıkları konuştuk. Gem öncelikle, tüketicinin sosyal medya platformlarından asla rezervasyon yapılmaması ve para gönderilmemesi uyarısında bulundu. Gem şöyle devam etti: “Vatandaşımızın en çok düştüğü hatalardan biri sosyal medyada gördükleri ilanlar. Ancak hesap sahiplerinin acenta ile ilgisi olmayan dolandırıcı kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Rezervasyon yaparken gönderilen ödemenin şirket hesabına gönderilmesi gerekiyor, şahıs ismine değil. Parayı gönderirken de “tur bedeli” şeklinde belirtilmeli, aksi takdirde o kişiye olan borcunuzu ödediğiniz düşünülür. “Yurtdışı turlarıyla ilgili yönetmelik hakkında bilgi veren Gem, “Tüketici yurtdışı seyahatinde 30 gün kala bedelsiz iptal edilecek diye algıya kapılıyor. Oysa acentanın yapmış olduğu konaklama, uçak biletleri ücretleri ödenmişse müşterinin bu ücreti geri alma şansı yok. Ödenmemiş bedelin içerisinden kalanı acenta iade edebilir” dedi. Gem ayrıca, “Yurtdışı turlarda herhangi bir memnuniyetsiz varsa acentaya yaşadığı durumu belgelerle müracaat etmesi gerekiyor. Memnuniyetsizlik varsa kalıcı veri saklayıcısına muhakkak bildirmesi gerekir ” uyarısında bulundu. (ÖZGE ESEN)