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Ticaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

#İhale#Ticaret Bakanlığı#Otomobil
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller
Burak TAŞÇI

Ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları yükselirken vatandaşlar alternatif aramaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın piyasa değerinin altında ihale ettiği araçlara ilgi artıyor.

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Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

Satılan tüm otomobiller trafiğe çıkmaya uygun da olmuyor. Bazı araçlarda zula diye tabir edilen saklama alanları, bazı araçlarda motor arızası ve bazılarında da parça eksiklikleri oluyor. Genel olarak bakıldığında kaporta aksamında sorunları olan otomobiller de ihalede satılıyor.

EKSPERTİZLERİ YAPTIRILIYOR

Araçlar satışa çıkmadan sorunlarına ilişkin detaylı ekspertiz yaptırılıyor. Ekspertiz sonucunda aracın eksikleri yazılıyor ve talip kişiler bu bilgileri görerek otomobilin ihalesine girebiliyor.

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FİYATLAR PİYASAYA GÖRE DÜŞÜK

Otomobillerin durumuna göre fiyatlar da değişiyor. Genel olarak piyasadan yüzde 40 oranında daha düşüğe ihaleye çıkan otomobiller ihale sonunda yeni sahiplerini buluyor.

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OTOMOBİLİ GÖRMEK MÜMKÜN

Otomobili görerek de satın alma gerçekleştirilebiliyor ancak internet sitesi üzerinden tüm detaylar paylaşıldığı için farklı şehirlerde bulunan otomobillerin yanına gitmeye gerek kalmıyor.

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İşte o otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller

 

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#İhale#Ticaret Bakanlığı#Otomobil

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