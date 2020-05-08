Ticaret Bakanlığı maske satışındaki şartları açıkladı: Maskede tavan fiyat 1 lira

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılabileceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak. 8 Mayıs’ta İstanbul’da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek” denildi

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir.

50’LİK PAKETTE SATILACAK

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.”

TÜM DÜNYADA TEDARİK SORUNU OLDU

Koronavirüsün Çin’de ortaya çıkmasının ardından yaşanan süreçte dünyada büyük bir maske sorunu ortaya çıktı. Çin’de salgının ilk haftalarında bir tedarik sorunu oluşunca dünyanın farklı noktalarındaki maske üreticilerinden milyonlarca maske siparişi verdi. Salgının hızla diğer ülkelere yayılması ile birlikte maske sıkıntısı daha da büyüyünce ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına hızla maske ihracatını önce izne bağladı ardından yasakladı.

MASKE ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Salgının milyonlarca kişiyi etkisi altına alması ve hastanelerdeki koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber farklı sektörler maske üretimi için harekete geçti. Çoksayıda tekstil devi bu süreçte milyonlarca maske üreterek sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Türkiye’de ise salgının ilk günlerinde maske satışlarında talebe bağlı olarak fiyatlarda yükseliş meydana geldi. Hatta bazı internet sitelerinde vatandaşa fahiş fiyattan satışa sunulmak istenen ürünler hakkında Ticaret Bakanlığı hızla soruşturma başlattı. Ardından maske satışı yasaklanarak sadece PTT ve eczane kanalı ile devlet tarafından vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Bugünden itibaren ise maske satışı kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek.