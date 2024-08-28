Ticaret Bakanlığı ile KVKK işbirliği protokolü imzalandı

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Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında, dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada hızla gelişen dijitalleşme, diğer tüm alanlarda olduğu gibi pazarlama, satış ve reklam alanında da değişime yol açtı. Bu alanda kullanılan geleneksel yöntemler, yerini dijital reklam ve uygulamalara bıraktı.

Dijital ortamlarda tüketicilere yönelik gerçekleştirilen kişisel veriye dayalı hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım (karanlık ticari tasarım) süreçlerinde, reklam ile hedeflenen kişi hakkında doğruluk ve tutarlılığın sağlanması ile ilgi ve alaka düzeyine göre reklam faaliyetleri yürütülebilmesi amacıyla büyük miktarda ve çeşitlilikte veri kullanılıyor. Bu durum, bireyler özelinde karar alınmasını sağlayan ve onları belirlenebilir kılan kişisel veriler açısından birtakım riskleri barındırıyor.

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Hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım uygulamaları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması, dijital reklam ve uygulamalar ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin ortak alanlarda uluslararası düzenlemelerin ve uygulamaların takip edilmesi ve mevcut ya da olası ihlallere karşı ortak politika üretilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol ile dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.