Ticaret Bakanlığı, e-ticarette de piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri başlatacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette de piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin başlatılacağını belirterek, "Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu'muza e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz." dedi.



Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı'nın açılış etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.



Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği koşullara destek kapsamına alınan sanal ticaret heyeti ve sanal fuar etkinliklerinin tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Pekcan, Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı"ndan bu yana 7'si hizmetler sektöründe olmak üzere, toplamda 15 sanal fuar düzenlendiğini söyledi.



Pekcan, söz konusu tarihten bu yana gerçekleştirilen tüm sanal fuarlarda yaklaşık 92 bin katılımcı sayısına ulaşıldığını, fuarlar haricinde 50 ülkeye yönelik 43 sanal ticaret heyetinin tamamlandığını ve heyetler kapsamında firmaların 7 binin üzerinde uluslararası iş görüşmesi yaptığını ifade ederek, "Bu rakamlar esasen Türk iş insanının dijital altyapılara ne kadar yatkın olduğunun, yeniliklere ne kadar hızlı biçimde adapte olabildiğinin de önemli göstergesidir." diye konuştu.



TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'na yerli ve uluslararası firmalardan 100 civarında katılımın memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Pekcan, "İnanıyorum ki sektör paydaşları bu fuar vesilesiyle bir araya gelerek, aralarında çok değerli görüşmeler gerçekleştirecek, gelecek dönem operasyonlarına yönelik yeni açılımlar sağlayabileceklerdir." ifadelerini kullandı.



"DİJİTAL EKONOMİYE ADAPTASYON YÜKSELEN EKONOMİLER İÇİN ZARURETTİR"



Bakan Pekcan, dijitalleşmenin önemine işaret ederek, "Dijital ekonomiye adaptasyon özellikle Türkiye gibi somut hedeflere sahip, gelişen ve yükselen ekonomiler için bir zarurettir. Dijitalleşme bizleri büyüme ve kalkınma hedeflerimize ulaştırma noktasında istifade etmemiz gereken enstrümanların başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Ülke olarak dijitalleşme alanında önemli mesafelerin kaydedildiğini belirten Pekcan, hemen her sektörde bilgi ve iletişim teknolojilerine önemli bir adaptasyon sağlandığını dile getirdi.



Pekcan, dijitalleşmenin sürekli olarak gelişen ve genişleyen bir alan olduğuna dikkati çekerek, "e-Ticaret, dijital destek hizmetleri ve paylaşım ekonomisi"nin de etkinliğini artırmaya devam ettiğini bildirdi.



"Ülke olarak, jeostratejik ve lojistik avantajlarımızın yanında oldukça eğitimli ve nitelikli bir iş gücüne sahip olmamız açısından bir insan kaynağı avantajımız söz konusu." diyen Pekcan, bu avantajları faydaya dönüştürmek için pek çok çalışmayı Türkiye'de dijitalleşmeyle ilgili bilinç ve yetkinliğin artması üzerine inşa ettiklerini anlattı.



"DİGİKAMP'IN ULUSLARARASI NİTELİKTE ÖRNEK BİR YARIŞMA OLMASINI İSTİYORUZ"



Pekcan, 30 Aralık 2020'de başlatılan dijitalleşme ve dijital dönüşüm alanındaki kurumsal yarışma "DigiKamp"ı başlattıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bugünlerde yarışma marjında 'DigiKamp Buluşmaları' adıyla online etkinlilerde, uzman kişileri dinleyicilerle ve girişimcilerle buluşturuyoruz. Yarışmamızı önümüzdeki senelerde de devam ettirip gerçek manada kurumsal, uluslararası nitelikte örnek bir yarışma olmasını istiyoruz. Yarışma sayesinde ortaya çıkacak başarılı projelerin Bakanlığımızın ticaretle ilgili süreçlerinde doğrudan uygulanması da hedeflerimiz arasında."



"PİYASA GÖZETİM VE DENETİM FAALİYETLERİMİZ E-TİCARETTE DE BAŞLATILACAK"



Bakanlığın e-ticaret alanındaki çalışmalarına da değinen Pekcan, e-Ticaret Bilgi Sistemi'ndeki (ETBİS) site sayısının 23 bin 487 olduğunu bildirdi. Pekcan, TOBB ile yürüttükleri "e-Ticarette Güven Damgası" uygulaması kapsamında bugüne kadar 22 e-ticaret sitesinin Güven Damgası aldığını söyledi.

"e-Ticaret altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim." ifadelerini kullanan Pekcan, yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu'na e-ticaretin de dahil edildiğini kaydetti.



Bakan Pekcan, "Bu sayede e-ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi, fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri, yeni yasanın neler getirdiğini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha kapsamlı biçimde paylaşıyor olacağız." dedi.



e-Ticaret hacmine ilişkin verileri ilk kez geçen sene açıkladıklarını anımsatan Pekcan, 2020'nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminin salgının şartlarının da getirdiği etkiyle bir önceki yıla göre yüzde 64 arttığını, yılın geneline ilişkin verileri de en kısa sürede açıklamayı planladıklarını bildirdi.



Pekcan, iletişimde dijital iletişim kanallarının doğru kullanımıyla tüketici hak ve memnuniyetinin gözetilmesi için "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni devreye aldıklarını belirterek, bunun yanında Bakanlığın iş süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin dijitalleşme odaklı "Kolay İhracat Platformu", "Müşavire Danışın" uygulaması, "İhracat Zinciri Projesi" gibi adımları da attıklarını ifade etti.



"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİYLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"



Dijitalleşme noktasında küresel bir vizyonla hareket etmek, dijital ürün ve hizmetlerin ticaretinde ön alıcı adımlar atmak gerektiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye'ye gelecek yatırımlarla birlikte ülke firmalarının yurt dışında yapacakları yatırımları ve şirket alımlarını oldukça değerli gördüklerini anlattı.

Pekcan, şöyle devam etti:



"En başta AB ülkeleri ile olan derin ekonomik entegrasyonumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin e-ticaret başta olmak üzere hizmetler sektörünün ve yatırımların da Gümrük Birliği'ne dahil edilmesinin büyük fayda sağlayacağını biliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili girişimlerimizi ve temaslarımızı sürdürüyoruz."



Yakın zamana kadar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis dahil pek çok üst düzey temsilciyle temas sağladıklarını ve konuyla ilgili istişarelerini sürdürdüklerini aktaran Pekcan, geçen yıl 57 üst düzey görüşme gerçekleştirdiklerini ve bunlardan 40'ını tek başına yaptığını dile getirdi.

Pekcan, görüşmelerde ülke olarak Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi noktasında adım atmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirterek, şu çağrıda bulundu:



"Gelin, Gümrük Birliği'ni güncelleyelim. AB'nin, Türkiye'nin ve tüm AB üyesi ülkelerin ortak çıkarına olacak bu süreci bir an önce başlatalım. Firmalarımıza hizmetler sektörü ve karşılıklı yatırımlar noktasında yeni imkanlar yaratalım. Kuşkusuz salgının etkileriyle mücadele ettiğimiz böylesine kritik bir dönemde Türkiye ile AB arasında gerçekleşecek yeni ekonomik açılımlar, her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlayacaktır. Gümrük Birliği'nin 25'inci yılını yaşadığımız 2021 yılı itibarıyla bu alanda somut sonuçlara ulaşmak istiyoruz."



Hükümetler, işletmeler, tüketiciler ve vatandaşların, dijitalleşmeyle ilgili farkındalık düzeyinin artmasının sektörün gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına işaret eden Pekcan, "Türkiye olarak, bu trend içinde en iyi şekilde yer alacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu en başta sizlerin sayesinde başaracağız. Ticaret Bakanlığı olarak desteklerimizle, teknik çalışmalarımızla, iş birliklerimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından, çevrim içi ortamda fuar tanıtımı yapıldı.