Ticaret Bakanlığı denetimlerde 6 ayda 12,6 milyon lira ceza kesti

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından riskli ürünlerin tespit edilerek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanılmakta; analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler denetimlere tabi tutulmaktadır. Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlenmektedir. Bu kapsamda 2024 yılının ilk 6 ayında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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'DENETİMLER YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Denetimler, 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bununla birlikte, tüketicilerimizin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi