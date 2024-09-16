Ticaret Bakanlığı açıkladı: 327 milyon lira ceza kesildi

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimleri de 81 ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Denetimlerimiz kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 2023 yılında 15.080 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135.104.257,00 TL idari cezası kesilmişti. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45.318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197.610.314,50 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Sektör bazlı yapılan denetimlerimiz kapsamında:

-2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlenmiş aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75.013.928,00 TL idari para uygulanmıştır.

-Emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30.152.253,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

-Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24.600.000,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı HFDK ( Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ) Toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30.074.880,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında 46.368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan 1.274 gerçek ve tüzel kişiye 327.376.495,50 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak iç piyasamızda ticari etiğe aykırı davranışlarda bulunarak haksız kazanç sağlanmasını engellemek, adaletli bir iç piyasa işleyişi tesisi sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edilecektir.