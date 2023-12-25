Ticaret Bakanlığı açıkladı: 309 işletmeye 24,3 milyon lira ceza

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24.345.066 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Bakanlığımızca Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 22.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9.374.941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8.282.225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6.687.900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

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Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24.345.066 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlık olarak, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."