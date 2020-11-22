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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Gilicov'la görüştü

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Ticaret Bakanı Pekcan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Gilicov'la görüştü
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çari Gilicov çevrim içi olarak görüştü.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın gündemindeki ekonomik ve ticari konular değerlendirildi.
Görüşmede, gelecek dönemde Aşkabat'ta düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Türkmenistan Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon 6. Dönem Toplantısı, Türk-Türkmen İş Forumu ve 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı ile Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Türkmen İhraç Ürünleri Fuarı hazırlıkları ele alındı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, müteahhitlik ve yatırım ilişkileri ile gümrük iş birliğinin geliştirilmesi, ikili ekonomik ilişkilerin hukuki altyapısının güçlendirilmesi, Orta Koridor üzerinden özellikle Hazar geçişli yapılan ikili ve bölgesel ticaretin pekiştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, enerji, ulaştırma, tekstil, tarım ve hayvancılık sektörlerinde iş birliğinin geliştirilmesi hususları masaya yatırıldı. 

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