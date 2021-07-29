Ticaret Bakanı Muş: Devletin zararı 4 milyar TL

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından sahte fatura yoluyla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri ve bayilere yönelik operasyon başlattı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, operasyon kapsamında faaliyetleri riskli olan dağıtım şirketleri ve bayilerin belirlendiğini bildirdi. 42 ilde düzenlenen operasyona konu 784 şirkette ekiplerce denetim yapıldığını belirten Bakan Muş, denetimlerde elde edilen belgelere yönelik inceleme ve araştırmalar sonucunda bazı akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından bayiler aracılığıyla piyasaya bir yıl içinde 10 milyar liranın üzerinde sahte fatura sürüldüğünün belirlendiğini dile getirdi.





RAYİÇ BEDELİN ALTINDA

Düzenlenen sahte faturalar nedeniyle devletin KDV ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden 4 milyar liranın üzerinde zarara uğratıldığının tespit edildiğine dikkati çeken Muş, şöyle devam etti: “Ayrıca çalışmalara konu 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz şekilde piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettikleri, bu akaryakıtın yasal koşullarda faaliyet yürütüldüğünde kâr elde edilemeyecek kadar düşük fiyatlardan ve piyasa rayiç bedelinin çok altında piyasaya sürüldüğü belirlenmiştir. Yapılan operasyonda, dağıtım şirketlerinin bayilerince dağıtıcılarından alınan akaryakıtın faturalarının, ödeyecekleri vergileri düşük göstermek için fatura temin etmek isteyen firmalar adına düzenlendiği, akaryakıtın ise diğer bazı dağıtım şirketlerine veya bunların bayilerine faturasız olarak satıldığı anlaşılmıştır. Bu akaryakıtı faturasız alan dağıtıcılar veya bayilerin ise sahte fatura düzenlemek amacıyla faaliyet yürüten diğer firmalardan temin ettikleri faturaları kullanarak faturasız akaryakıtın sevk ve satışı yasalmış gibi göstermek suretiyle akaryakıtı piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir. Böylelikle faaliyetler yasalmış gibi gösterilip yapılan usulsüzlüklerin gizlendiği anlaşılmıştır.”



YASAL İŞLEM BAŞLADI

Bakan Muş, Akaryakıt Özel Ekibi’nce yürütülen ve 2021 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na aykırı faaliyet yürüten 21 akaryakıt dağıtım şirketi, 240 bayi ve 523 nihai tüketici olmak üzere 784 firma hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade eden Muş, sürece ilişkin raporları tamamlayarak gereğinin yapılması için Vergi Denetim Kurulu ve EPDK gibi ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini söyledi. Bakan Muş, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kesintisiz süreceğini vurgulayarak, “TBMM’de AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptığım dönemde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yasalaştırdığımız 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemiz daha güçlü ve kararlı şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu.



AKARYAKIT SATIŞINDA BAYRAM REKORU

TÜRKİYE’de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz’da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı. Tatilin ilk gününde 80 milyon litre motorin satışı yapılırken, benzin satışları 19.1 milyon litreye ulaştı ve toplam akaryakıt satışı 99.1 milyon litre oldu. Arife günü olan 19 Temmuz’da ise yaklaşık 64.6 milyon litresi motorin, 18.1 milyon litresi benzin olmak üzere toplam 82.6 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı. Bayram süresince günlük 56-73 milyon litre seviyesinde gerçekleşen akaryakıt satışları tatilden dönüşlerin başlamasıyla yeniden arttı ve 24 Temmuz’da 81.7 milyon litreye ulaştı. Bunun 65.4 milyon litresini motorin, 16.3 milyon litresini ise benzin satışları oluşturdu. Böylece Kurban Bayramı’nı da kapsayan 16-25 Temmuz döneminde 626.1 milyon litre motorin, 163.4 milyon litre benzin olmak üzere toplam 789.5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.







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