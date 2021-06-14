Ticaret Bakanı Muş, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

Bakan Muş, Brüksel temasları kapsamında Dombrovskis ve üst düzey AB yetkilileri ile AB Komisyonu binasında görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 70 dakika sürdü.

Muş, toplantı bitiminde sosyal medya hesabından, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Türkiye-AB ticari ilişkileri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin konuları müzakere etmek üzere Brüksel'deyiz." paylaşımında bulundu.

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