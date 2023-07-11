Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Türkiye’ye yatırım için büyük heves var

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, Türkiye’nin iddialı ihracat hedeflerinden, enflasyon artışı ile birlikte gündeme gelen pek çok sektördeki fahiş fiyat artışlarına, ihracatçıların krediye erişim zorluklarından ticaretteki önemli uluslararası işbirliği hedeflerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Yeni dönemde hedeflerini üç ayak üzerine kurduklarını belirten Bolat bunları; sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi; etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı; adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret ortamı olarak sıraladı. Bakan Bolat’ın basınla ilk buluşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

YURTDIŞINDAN YATIRIMLAR

“Dünya genelinde Avrupa’dan, ABD’den, İslam dünyasından, Körfez’den, Türkiye’de iş yapma, yeni yatırımlar yapma konusunda büyük bir iştah var. Seçim öncesinde de biz bunu görüyorduk; seçim çalışmaları ve seçim belirsizliği nedeniyle bekle-gör modundaydılar ama seçim bittikten sonra, güçlü bir kabine kurulduktan sonra yurtdışından Türkiye’de yatırımlara yönelik, iş yapmaya yönelik çalışmalar fiiliyata dökülmeye başlandı. Heyetlerin biri gidiyor, biri geliyor ve bunların somutlaşması an meselesi inşallah. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey, ekip halinde önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Katar’da hafta sonunda yoğun temaslarda bulundular. Suudi Arabistan’la yoğun temaslar var, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın Körfez turu üç ülkeyi kapsıyor; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Önemli ticari anlaşmalar ve yatırım anlaşmaları imzalanacak, yani kurmaylar yoğun bir şekilde çalışıyorlar.





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BAE ONAY SÜRECİNDE

Birleşik Arap Emirlikleri’yle ikili ticaret anlaşmamız zaten imzalandı, onay sürecinde. İnşallah 10 milyar dolar civarında olan karşılıklı ticaret hacmini ilk planda 25 milyar dolara çıkarmayı, başarmayı hedefliyoruz. Daha sonra 40 milyar dolar hedefi var ama bu çok yakın, sıcak ticari ve ekonomik görüşmeler siyasi alandaki hızlı yakınlaşmanın sonunda Türkiye için, ekonomimiz için, halkımız için çok güzel ekonomik faydalara dönüşecek. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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AVRUPA’DA CİDDİ ARAYIŞLAR VAR

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı bizi aradı, onunla da görüşmelerimizde aynı istekliliği, kararlılığı gördük. Geçen hafta bakanlarımızı ziyaret etti, beni de ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük yatırım holdingi ADQ Holding ve başkanı bizimle görüştükten üç saat sonra da ticaret bakanı olarak atandı. Uğurlu geldi görüşmemiz kendisine. İnşallah oraya gittiğimizde onunla da görüşeceğiz. Bize şunu söylediler: ‘Türkiye’de yatırım konusunda 30 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Gıda ürünleri, lojistik-taşımacılık, ilaç ve hastane işletmeciliği sektörlerinde; altyapı yatırımlarında ve start-up’ların olduğu teknoloji girişim firmaları alanında; bu 5 alanda tekliflere açığız.’ Açık bir mesaj verdiler. İşte Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve yapılacak anlaşmalardan sona inşallah dış yatırımlarda büyük bir hızlanma olacak. Avrupa’dan da ciddi arayışlar var, yani herkes artık başlamaya hazır bir modda, önümüzdeki birkaç ay içinde sonbahara girerken biz bu girişimlerin somut yatırımlara döneceğine inanıyoruz.”

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İKİNCİ EL HAKKINDA

Bakan Bolat, ikinci el otomotiv fiyatlarına yönelik düzenlemeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bolat, şöyle konuştu: “İlk icraat olarak tebdili kıyafetle yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. Biliyorsunuz bir sene önce bakanlığımız bir karar almıştı; ikinci el satış için altı ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilmişti. Bu düzenleme yetkili kurumlar için getirilmişti. Şimdi 1 Temmuz’a geldiğimizde bu konu da önümüzdeydi. Biz yetkili satıcıların üzerindeki bu kısıtlamayı bireysel satışlar için de getirdik, 1 Temmuz 2023 itibarıyla hem yetkili satıcılar hem bireysel satıcılar için bu düzenlemeyi getirdik. Bunun dışında, bireysel satışta üçü aşan satışlar zaten yönetmelikte ticari satış olarak kabul ediliyor, yaklaşık 4 bin 800 kişi 50’den fazla satış yapmış. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek.”

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FAHİŞ FİYAT CEZALARI

81 ilde 53 bin firma, 306 bin ürün denetimi yapıldığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu denetimlerin sonucunda 212 milyon liralık idari para cezası kesildiğini söyledi. Bolat, “Değişik şeyler var. Biri rafta olan fiyatla kasadaki fiyatın aynı olması, bir diğeri de tedarik fiyatına göre fahiş kâr marjıyla satma gibi durumlarda cezalar uygulanıyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarına karşı işlem yapıyor ki ceza miktarları 30 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Üçüncü bir mekanizma da elimizde, Rekabet Kurumumuz var. Rekabet Kurumumuz da kartel oluşumları ya da hakim durumun kötüye kullanılması gibi önemli rekabet bozucu eylemlere karşı büyük soruşturmalar yapıyor. Ellerinde 35 soruşturma var. Buna marketler de dahil. Rekabet Kurumu’yla da istişareler yapıyoruz, soruşturmaların hızlandırılması noktasında azami gayret içindeler” ifadelerini kullandı.