Tıbbi maske satışı reçeteye bağlandı

Bilim Kurulu, tıbbi müdahale sırasında tükürük, balgam, kan sıçrayarak doktor ve hemşirelerin virüs, bakteri kapmasını önleyici maskelerin vatandaşa satışının durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, üç tür maskeyi N95, FFP2 ve FFP3’ü reçeteye bağladı. Yetkililer, “Bu maskeler için doktora da koşmayın. Çünkü koruyucu maske değil, doktor yazmayacak. Basit koruyucu maskelerin vatandaşa satışı yine devam edecek ama tıbbi maskeler rastgele alınamayacak. Hiç kimse doktora koşup maske yazmasını istemesin çünkü bunlar tıbbi gereklilik olmadıkça yazılamayacak” uyarısı yaptılar. Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak da “Bunlar hekimlerin tıbbi müdahale sırasında kullanması gereken, 15 dakikadan uzun kullanılamayan ileri düzey maskeler. Vatandaşın almasına gerek yok. Ama günlük kullanıma uygun maskelerin satışı normal olarak devam ediyor” dedi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yine Bilim Kurulu tavsiyesiyle Türkiye genelinde 25 bin eczanenin el dezenfektanı hazırlayarak halka satabilmesine ilişkin tavsiye kararı gönderdiğini açıklayan Çolak, halkın dezenfektan ihtiyacını kendisine en yakın eczaneden alabileceğini vurguladı.

MASKE KUMAŞI İHRACATINA İZİN ŞARTI

Ticaret Bakanlığı da, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ile maske yapımında kullanılan meltblown kumaş ürünleri ihracını kayda bağlı mallar listesine ekledi. Söz konusu ürünleri ihraç etmek isteyenlerin beyannameleri, İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayından sonra kayda alınacak.