Tıbbi cihazlara pandemi dopingi

Pandemi, 2020 yılında tıbbi cihaz sektörünün ihracatında da doping etkisi oluşturdu. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, 2019 yılında 600 milyon dolar olan sektörün ihracatının 2020 yılında 5 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bunun 4 milyar dolarını maske, tulum ve önlük gibi koruyucu ürünler oluşturdu.

ÇİN OYUNA GİRDİ

SEİS Başkanı Demir, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘TİSK Basın Sohbetleri’nde, gazetecilerle bir araya geldi. Pandeminin etkisiyle, 2020 yılında Çin’in de bir dönem oyun dışı kaldığını vurgulayan Demir, “Çin yılın son çeyreğinde tekrar oyuna girdi. Dolayısıyla şimdi rekabetle ürün satmaya başladık. Pandemi koşulları nedeniyle ihracat çok arttı, 2021 yılında bunun bir tortusunun da kalmasını bekliyoruz. 2021’de ihracat 2 milyar dolar olabilir” dedi.

EMPATİ YAPIN

Sektörün en büyük sorununun vadesi belli olmayan alacaklar olduğunu vurgulayan Demir, “Bir empati yapın. Bir ürün alırken, ilk olarak ‘ödemeniz nasıl olacak?’ diye sorarsınız. İnsanlar artık belirsiz vadede ürün veremiyor” dedi. Toplam 19 milyar liralık sektör alacağından 3 milyar lira gibi bir rakamın kaldığını vurgulayan Demir, “Kamudan olan alacakların büyük bir kısmı, üreticilerin alacaklarından yüzde 25 feragat etmesiyle ödendi. Büyük ve uluslararası firmalar alacaklarından feragat etti ama KOBİ ölçeğindeki işletmeler kısıtlı imkanları nedeniyle feragat edemedi” ifadelerini kullandı. Demir, “İşçisinin yüzüne bakamayan bir işadamından verim beklemek zor. İçeriye mal satarken, ne zaman alacağımı bilmiyorum” dedi.

HİBE ŞARTI DEVAM EDİYOR

Sektörün bütün Avrupa’ya yetecek kadar ürün üretebileceğini belirten Demir, ilk başta uygulanan yasakların karmaşaya neden olduğunu belirtti. Demir, ihracat yaparken, hibe yapma şartının devam ettiğini de vurguladı. Halen yürürlükteki tebliğe göre, 5 adet cerrahi maske ihraç edilecekse, 1 adet cerrahi maskenin DMO’ya hibe edilmesi gerekiyor. 12 adet N95 maskesinin ihracatında da 1 adet koruyucu önlüğün hibe edilmesi gerekiyor.

‘AŞIDA ÖNCELİK VERİLSİN’ TALEBİ

Tıbbi cihaz sektörünün öncelikli aşılama kapsamı dışında kaldığını belirten Demir, “Ameliyathanelere giren, yoğun bakımlarda kullanılan cihazların bakım-onarımını yapan, bakım onarım elemanları ve klinik destek elemanları yoğun risk altında. Sayıları 8 bini bulan bu çalışanların bir kısmı Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandı” ifadelerini kullandı.

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