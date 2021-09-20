TİA Gençlik Endeksi G-250 araştırma sonucu belli oldu

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Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen G-250 araştırmasında 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı. Endeks de ayrıca aralarında, akaryakıt, beyaz eşya, bankacılık, elektrikli ev aletleri, enerji, holdingler, inşaat, otomobil, e-ticaret sitesi, süpermarket, pizza, hazır giyim perakende, elektronik perakende, sigorta, turizm operatörü, işlenmiş gıda, kozmetik, seramik, süt ürünleri, takı ve ziynet, porselen ve züccaciye, hava ulaşımı, kara ulaşımı, erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, spor giyim, ayakkabı, inşaat malzemeleri, çay, hafif ticari araç, büyük ticari araç (Kamyon-Otobüs), taşıt lastiği, kargo, lojistik, mobilya, ev tekstili ve GSM operatöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 Bölge ve 72 ilde geçtiğimiz aylarda 18 – 24 yaş arası yaklaşık 3 bin 500 kişi ile görüşülen araştırma hakkında konuşan TİA Başkanı Ertan Acar, “G-250 araştırmasında hedef kitle tamamen genç kuşak olduğundan Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarına göre çok farklı sonuçlar çıktı. Pandeminin de etkili olduğu sonuçlarda kamuoyunun gündeminde daha çok yer işgal eden ve dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların 18 – 24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğunu gördük. Gençler vaatlere değil markanın samimiyetine ve teknolojiye ne kadar yatırım yapıp yapmadığına bakıyor. Özetle gençler, dinamik ve yenilikçi buldukları, teknolojiye yatırım yapmış markalara daha çok güveniyor ve onlardan alışverişe daha sıcak bakıyor” dedi.

AKADEMİK BOYUTLU ENDEKS

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G-250’nin akademik boyutuna değinen Türkiye İtibar Akademisi Direktörü Rıdvan Tozlu, “Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarında olduğu gibi G-250 araştırmasında da bilgi toplama aşamasının kusursuz yapılması, edilecek datanın sağlıklı olarak yorumlanması ve de raporlaştırılması aşamalarında değerli akademik oluşumların çalışmalarımıza destek vermesi, raporun şeffaflığı açısından da çok önemliydi. G-250’nin akademik denetim ve raporlama çalışmaları Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Ticaret Üniversitesi’nin öğretim üyeleriyle gerçekleşirken, saha çalışmaları da İm Global tarafından yapıldı.