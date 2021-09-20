TİA Gençlik Endeksi G-250 araştırma sonucu belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Trevan Bluiett, Beşiktaş IcrypexteTrevan Bluiett, Beşiktaş Icrypex'te#Basketbol
Gerçek Vişnevskinin zaferi: Rusya seçimlerinde akılalmaz oyun boşa çıktıGerçek Vişnevski'nin zaferi: Rusya seçimlerinde akılalmaz oyun boşa çıktı! #RUSYA
Boluda kadınların saç saça Kocamı elimden aldın kavgasıBolu'da kadınların saç saça 'Kocamı elimden aldın' kavgası#Kavga
Son dakika... ABDye seyahat edeceklere aşı zorunluluğuSon dakika... ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu#Korona Aşısı
TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyizTBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz açıkladı Ozan Tufan Lig Kupası maçında...Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz açıkladı! Ozan Tufan Lig Kupası maçında...#Ozan Tufan
Avrupa Komisyonu: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyorAvrupa Komisyonu: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor#Avrupa Komisyonu
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Celal Şengör
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptıBakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
HABERLEREkonomi Haberleri

TİA Gençlik Endeksi G-250 araştırma sonucu belli oldu

#Türkiye İtibar Akademisi#TİA Gençlik Endeksi#Rıdvan Tozlu
TİA Gençlik Endeksi G-250 araştırma sonucu belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirdiği TİA Gençlik Endeksi G-250, Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin marka tercihlerini ortaya koyuyor. Bilgisayar destekli telefonla aram yani CATİ yöntemi kullanılarak gerçekleşen araştırmada yaklaşık 3500 genç ile görüşüldü. Araştırma ile gençlerin en çok güvendiği ve zihinlerinde yer eden markalar belirlendi.

Haberin Devamı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen G-250 araştırmasında 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı. Endeks de ayrıca aralarında, akaryakıt, beyaz eşya, bankacılık, elektrikli ev aletleri, enerji, holdingler, inşaat, otomobil, e-ticaret sitesi, süpermarket, pizza, hazır giyim perakende, elektronik perakende, sigorta, turizm operatörü, işlenmiş gıda, kozmetik, seramik, süt ürünleri, takı ve ziynet, porselen ve züccaciye, hava ulaşımı, kara ulaşımı, erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, spor giyim, ayakkabı, inşaat malzemeleri, çay, hafif ticari araç, büyük ticari araç (Kamyon-Otobüs), taşıt lastiği, kargo, lojistik, mobilya, ev tekstili ve GSM operatöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 Bölge ve 72 ilde geçtiğimiz aylarda 18 – 24 yaş arası yaklaşık 3 bin 500 kişi ile görüşülen araştırma hakkında konuşan TİA Başkanı Ertan Acar, “G-250 araştırmasında hedef kitle tamamen genç kuşak olduğundan Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarına göre çok farklı sonuçlar çıktı. Pandeminin de etkili olduğu sonuçlarda kamuoyunun gündeminde daha çok yer işgal eden ve dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların 18 – 24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğunu gördük. Gençler vaatlere değil markanın samimiyetine ve teknolojiye ne kadar yatırım yapıp yapmadığına bakıyor. Özetle gençler, dinamik ve yenilikçi buldukları, teknolojiye yatırım yapmış markalara daha çok güveniyor ve onlardan alışverişe daha sıcak bakıyor” dedi.

AKADEMİK BOYUTLU ENDEKS

Haberin Devamı

G-250’nin akademik boyutuna değinen Türkiye İtibar Akademisi Direktörü Rıdvan Tozlu, “Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarında olduğu gibi G-250 araştırmasında da bilgi toplama aşamasının kusursuz yapılması, edilecek datanın sağlıklı olarak yorumlanması ve de raporlaştırılması aşamalarında değerli akademik oluşumların çalışmalarımıza destek vermesi, raporun şeffaflığı açısından da çok önemliydi. G-250’nin akademik denetim ve raporlama çalışmaları Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Ticaret Üniversitesi’nin öğretim üyeleriyle gerçekleşirken, saha çalışmaları da İm Global tarafından yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İtibar Akademisi#TİA Gençlik Endeksi#Rıdvan Tozlu