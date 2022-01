THY’nin New York seferine kar engeli

Haberin Devamı

Türk Hava Yolları'nın (THY) New York’a gerçekleştireceği tarifeli seferi, New York bölgesinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.



ABD'nin doğusunda etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle ülkenin bu bölgesindeki havalimanlarından bazılarında 3 bininin üzerinde uçuş iptal edildi. New York bölgesinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmeyi planladığı TK1 sefer sayılı New York seferi karşılıklı olarak iptal oldu.

Yoğun kar yağışına bağlı olarak New York seferinin karşılıklı olarak iptal olduğunu sosyal medya hesabı Twitter’dan duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz, New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir” dedi.