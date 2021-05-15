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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı

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THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de durdurulan İstanbul-Strazburg uçak seferleri yeniden başladı.

THY'nin tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Strazburg kentine uçtu. THY pilot ve kabin ekipleri tarafından uçağın kalkışından önce "Welcome Back" yazılı döviz açıldı.

İki kent arasındaki karşılıklı seferlerin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

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