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THY'nin bilgi sistemlerinde arıza

Güncelleme Tarihi:

#THY#Uçak#Bilgi Sistemleri
THYnin bilgi sistemlerinde arıza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 09:55

Türk Hava Yolları'nın bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama yaşandı.

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Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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#THY#Uçak#Bilgi Sistemleri

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