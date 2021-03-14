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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

THY'den yolculara form uyarısı

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THY'den yolculara form uyarısı

Türk Hava Yolları yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolculardan son 72 saat içinde giriş formunun doldurulması gerektiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."

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