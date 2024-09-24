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THY'den ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#THY#Uçak#Bilet
THYden ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 08:53

Türk Hava Yolları 24-26 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerle 18 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında ucuz biletle seyahat imkanı tanıyor.

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Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyası düzenledi. THY'nin kampanyasından yararlanmak isteyenler 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alacakları biletlerle 18 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

FİYAT BELLİ OLDU

849 liradan başlayan biletlerle seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.
ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 100.000 adet koltuk arz edildi.

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#THY#Uçak#Bilet

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