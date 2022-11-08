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THY'den ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#THY#Bilet#Kampanya
THYden ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:43

Türk Hava Yolları 1 Mart 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında seyahat planlayanlara yönelik kampanya hazırladı.

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Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarda geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını açıkladı. THY, erken rezervasyon fırsatı sundu ve biletini 8-9 Kasım 2022 tarihinde alanların yurt içi uçuşlarda 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön direkt uçak biletini 399 liradan satışa koydu.

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Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL, ExtraFly ücret sınıfında 519 TL ve PrimeFly ücret sınıfında 549 TL oldu. Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek. Kampanya kapsamında 99.000 adet koltuk arz edilecek.

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#THY#Bilet#Kampanya

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