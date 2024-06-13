THY'den ücretsiz mesajlaşma imkanı

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Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında da ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma imkânı sunan yeni hizmetini duyurdu. Haziran ayı itibarıyla ’Sınırsız Mesajlaşma Keyfini Yaşayın’ mottosu ile internet erişimi bulunan uçaklarla gerçekleştirilen yurt içi seferlerinde de Business Class’ta seyahat eden tüm yolcularına ve Economy Class’ta seyahat eden Miles&Smiles üyesi yolcularına WhatsApp, Messenger, iMessage gibi uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak. Yolcular, hem yurt içi hem de yurt dışı seferlerinde internet altyapısına sahip tüm uçaklarda çeşitli internet paketleriyle bu hizmetten faydalanabilecek.