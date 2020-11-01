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Ekonomi
İbrahim YILDIZ - DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

THY’den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

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THY’den ücretsiz bilet değişimi duyurusu
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THY’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, deprem nedeniyle düzenlenmiş biletler için yolculara bazı haklar tanındığını açıkladı.

30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletler 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere “https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/” linkinden ulaşabilecek.

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