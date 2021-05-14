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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

THY'den Tel Aviv'e sefer iptali kararı

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THY'den Tel Aviv'e sefer iptali kararı

Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle sabah saatlerinde Tel Aviv’e yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv’e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. Edinilen bilgiye göre, THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti. İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi. 

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