THY'den tarihi uçuş

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’dan Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’a düzenlenen bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşti.

İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilen TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir oldu.



