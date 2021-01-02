THY'den son dakika açıklaması! İngiltere'den Türkiye'ye yolcu gelişleri durduruldu

Türk Hava Yolları, İngiltere uçuşlarıyla ilgili olarak yaptığı yeni açıklamada İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.



THY’den yapılan yazılı açıklamaya göre "Resmi otoritelerce alınan karar gereğince İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı başka ülke varışlı (transit) uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi. Açıklamada yolculardan bilet değişikliği ve diğer talepleri için çağrı merkezi, biletin satın alındığı ofis ya da acenteye başvurarak işlemlerin gerçekleştirilebileceği belirtildi.



BAKAN KOCA İNGİLTERE UÇUŞLARININ GEÇİCİ DURDURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde İngiltere’den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.