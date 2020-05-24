THY'den Ramazan Bayramı'na özel video: Aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.

Yahya Üstün, "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadelerini kullanarak, hazırlanan videoyu paylaştı.