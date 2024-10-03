THY'den personel alımı ilanı

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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları personel alımı için harekete geçti. THY, tecrübeli ve tecrübesiz lisanslı dispeçer alımı yapacak.

THY'den yapılan açıklamada "Kariyerine Türk Hava Yolları’nda devam etmek isteyen dispeçer lisansına sahip tecrübeli ve tecrübesiz arkadaşlara bayrak taşıyıcı marka olarak iş imkânı sunuyoruz" denildi.

Başvuru ilanının detayları şöyle:

Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

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• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

• Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Aranan Nitelikler

• Ortaklığımızı başarıyla temsil eden ve yüksek görev bilincine sahip,

• Etkili iletişim becerileri sergileyen ve takım çalışmasına yatkın,

• Analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş,

• İhtiyaç anında inisiyatif alabilen,

• Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim,

• Organizasyon ve planlama yönü kuvvetli,

• Öğrenmeye açık ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler başvuru yapabilir.

Görev Tanımları

• Uçuş planları ile brifing paketlerinin oluşturulmasını ve sefer kaptanlarına ve/veya ilgili istasyonlara gönderilmesini sağlar.

• Güncellenen dokümanların ve bilginin personeline dağıtımını sağlayıp gerekli bilgi akışını kurar.

• Uçuş planlama aşamasında meydana gelebilecek operasyonel aksaklıkları tespit eder, ilgili birimlerle koordinasyon kurarak önlemler alır ve/veya alınmasını sağlar.

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• Uçuş operasyonunda acil veya olağan dışı koşullar (kaza-kırım, uçak kaçırma, operasyonun durması vb.) meydana geldiğinde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere gecikmeksizin bir üst amirini bilgilendirir.

• Uçuşlarla ilgili tarifelerin planlama aşamasında ve/veya operasyonel zaman diliminde gerekli üst geçiş müsaadelerinin temini/değişikliği için ilgili birimler ile koordinasyon kurar ve takip eder; sisteme girişini sağlar.

Başvuru Şekli ve Değerlendirme Süreçleri

• İlanımıza 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23:55’e kadar başvuru yapabilirsiniz.

• Değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, online İngilizce Mülakatı, kişilik envanteri, yüz yüze İK ve iş birimi teknik mülakatlarından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir. Süreç detayları için tıklayınız.

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• Çalışma yeri; İstanbul Havalimanı’nda bulunan yerleşkemizdir.

• Çalışma düzeni; vardiyalı düzendir.

• Tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız “Dispeçer” ünvanı ile istihdam edilecektir.

• Ortaklığımız prosedürleri gereği 4 yıl ve üzeri çalışma tecrübesine sahip kişiler “tecrübeli çalışan” olarak değerlendirilmektedir.

• Süreçler ve sosyal imkanlarla ilgili detaylı bilgi almak için kariyer sayfamıza göz atabilirsiniz.

• Yüklenen belgelerin uygunluğu değerlendirme süreçleri içerisinde kontrol edilecek ve yukarıdaki şartları taşıyan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle şartları belgeleyebilmek için adaylarımızın kariyer portalimizde “Özgeçmiş Eklentileri” sekmesi üzerinden aşağıda yer alan ve E-Devlet üzerinden alınacak güncel tarihli belgeleri PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

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- Not Dökümü Belgesi (Transkript),

- Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi” seçilmelidir.),

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.),

- SHY-UHU Dispeçer Lisansı,

- Varsa tecrübenizi belgeleyen ek doküman ya da dokümanlar (Sertifika, belge vb.).