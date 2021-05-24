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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 24.05.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

THY'den önemli ayırma kararı

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THY'den önemli ayırma kararı

THY kargo birimini "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile ayıracak.

THY kargo birimini tüm malvarlığı ve operasyonu ile "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile ayırma kararı aldığını duyurdu.

THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre; kargo birimi, %100 THY iştiraki olan ve kuruluş işlemleri tamamlanan THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde devredilecek.

Kısmi bölünme işlemleri ortaklığın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilecek.

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