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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2020 - 13:52,Son Güncelleme:/

THY'den önemli açıklama: Twitter'dan duyuruldu... Devam edilecek

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THY'den önemli açıklama: Twitter'dan duyuruldu... Devam edilecek
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KORONAVİRÜS nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm seferler ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda tahliye seferi olarak icra edilmektedir. Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün devlet yurtlarında karantinaya alınmaktadırlar" dedi.

 

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