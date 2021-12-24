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THY'den maaş zammı açıklaması

#THY#ZAM#KAP
THYden maaş zammı açıklaması

Türk Hava Yolları(THY) ve Hava-İş Sendikası, "27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS)" görüşmelerinden çalışanlara yapılacak maaş zammı oranında anlaşma sağladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, maaş zammının çalışanlar için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ailemizin çabası sayesinde pandemide küresel havayolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. İnanıyorum ki biz bir oldukça güçlenecek, güçlendikçe Türk Hava Yolları'nı daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

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 THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında varılan anlaşmaya göre, 2022 yılının ilk 6 ayı için çalışanların yüzde 60 oranında maaş zammı alacakları, buna ek olarak 2021 yılının son 6 aylık enflasyon artış oranın da üzerine ilave edileceği belirtildi. Çalışanların 2022 yılının ikinci altı ayında ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 5 oranında daha zam alacakları kaydedildi. Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih, diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarih olmak üzere iki brüt maaş prim ödeneceği bildirildi.   

"THY'Yİ DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi. Aycı, "Pandemi bizim için karanlık bir tünele girmek gibiydi. Ancak biz o tünelin sonundaki ışığı yeniden göreceğimizden, yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizden emindik. Çünkü tüm çalışma arkadaşlarım daha önce olduğu gibi bu devasa krizde de ne denli büyük bir aile olduğumuzu fedakarlıkları ile bize gösterdi. Türk Hava Yolları'nı hep beraber daha iyiye taşımak için az kazandık ama çok çalıştık. Ailemizin çabası sayesinde pandemide küresel havayolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. İnanıyorum ki, biz bir oldukça güçlenecek, güçlendikçe Türk Hava Yolları'nı daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Maaş zamlarının ailemiz için hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte başta Sayın Başkan Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere Ortaklığımızın geleceğini korumak için iş birliği içinde olan Hava-İş Sendikası'na da teşekkür ederim. Birlikte yükselmeye, bayrağımızı gururla taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Aycı, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu zorlu süreci bu kadar hızlı ve güçlü kalarak atlatmamızda büyük pay sahibidir. Zatıalileri gerek ulusal gerekse de uluslararası otoriteler ile temaslarımızda yol gösterici olarak hızlı aksiyon almamızı sağladı. Böylece gökyüzü ile daha hızlı sürede yeniden buluştuk, hızlı yükseldik. Daima yanımızda olan ve bugünkü refah seviyemize ulaşmamıza katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk Hava Yolları ailemiz adına teşekkür ederim" dedi. 

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KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan, THY ve Hava-İş arasında 27. Dönem TİS kapsamında anlaşmaya varılan çalışanların maaş zammı oranı Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na bildirildi.  

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