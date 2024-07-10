×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

THY’den maaş açıklaması geldi: Spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor

Güncelleme Tarihi:

#THY#Yahya Üstün#Maaş
THY’den maaş açıklaması geldi: Spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:19

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Üstün "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir" dedi.

Haberin Devamı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Yahya Üstün#Maaş

BAKMADAN GEÇME!