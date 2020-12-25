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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

THY'den Londra'ya tahliye seferleri başladı

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THY'den Londra'ya tahliye seferleri başladı
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Türk Hava Yolları Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcuları tahliye etmek için sefer başlattı.

İngiltere ve Danimarka’da koronavirüsün mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçuşlarına başladı. İlk sefer bugün İstanbul Havalimanı’ndan Londra’ya gerçekleşti.

Mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye’ye İngiltere, Danimarka, ve Güney Afrika’dan yapılan tarifeli uçuşlar askıya almıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’den başta İngiltere’nin başkenti Londra olmak üzere Danimarka ve Güney Afrika’ya karşılıklı tahliye uçuşlarını başlatılacağını açıklamıştı. Alınan karar kapsamında Türkiye’den İngiltere’ye gitmek isteyen yolcular öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından THY uçağıyla Londra’ya gittiler.

THY’DEN YOLCULARA UYARI

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Birleşik Krallık /Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" denildi.

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