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THY'den ikinci pilot alımı ilanı

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#THY#İkinci Pilot#İşe Alım
THYden ikinci pilot alımı ilanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 14:02

Türk Hava Yolları büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı alımı duyurusu yayımladı.

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Yapılacak alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ‘’Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İKİ SENE EĞİTİM GÖRECEK

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan Take-Off Cadet ilanı kapsamında bölüm farketmeksizin tüm lisans mezunu, 31.12.2003 - 01.01.1994 tarihleri arasında doğan kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek. Bu doğrultuda açılan Take-Off Cadet alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara Türk Hava Yolları’nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

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#THY#İkinci Pilot#İşe Alım

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