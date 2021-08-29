THY'den iç hatlar için aşı kararı
6 Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcular aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olacak.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.
Açıklamasında 'Lütfen not alalım' ifadelerini kullanan Ekşi, "İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir." dedi.
Lütfen not alalım.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) August 29, 2021
İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir.