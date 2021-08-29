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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.08.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

THY'den iç hatlar için aşı kararı

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THY'den iç hatlar için aşı kararı

6 Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcular aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Açıklamasında 'Lütfen not alalım' ifadelerini kullanan Ekşi, "İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir." dedi.

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