THY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 29, 2022

Seyahat bilgilerinin servis edildiğini iddia eden İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" diyerek suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.