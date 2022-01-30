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THY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama

#Türk Hava Yolları#Murat Ongun#Yahya Üstün
THYden İBB Sözcüsü Murat Ongunun iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, yolcuların kişisel verilerinin paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz" dedi.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyahat bilgilerinin servis edildiğini iddia eden İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" diyerek suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

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