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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

THY'den hijyen uzmanı ve hijyen seti yeniliği

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Türk Hava Yolları seyahat sağlığını korumak amacıyla yeni uygulamaları devreye aldı. THY, güvenli seyahat standartları için uçaklarda hijyen uzmanı kabin memuru bulundurup hijyen seti vermeye başladı.

İki aylık aranın ardından yurtiçi uçuşlarına başlayan, yurtdışı uçuşları içinse gün sayan Türk Hava Yolları, misafirlerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bayrak taşıyıcı havayolu, bilimsel veriler ışığında hazırladığı ‘güvenli seyahat standartları’ kapsamında uçuşlarında tüm misafirlerine “Hijyen Seti” vermeye başladı. Uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunacak hijyen setlerinin sunumu ve uçuş boyunca gerekli tedbirlerin doğru uygulanması noktasında ise “Hijyen Uzmanı” kabin memurları görev alıyor.

THYden hijyen uzmanı ve hijyen seti yeniliği


TÜM TEDBİRLER HİJYEN UZMANI’NIN KONTROLÜNDE

Yeni dönemde gökyüzünde alınacak tedbirler “Hijyen Uzmanı” kabin memurlarının sorumluluğunda olacak. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan Hijyen Uzmanı, tek görevi olarak yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanıyor.

THYden hijyen uzmanı ve hijyen seti yeniliği


Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan Hijyen Uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımı da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor. Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan Hijyen Uzmanı, tuvaletleri dezenfekte de ediyor. Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Yolcularımızın seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için tüm temas noktalarında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Türk Hava Yolları olarak süreç boyunca temasta bulunduğumuz bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettiğimiz güvenli seyahat standartlarımız ile yolcularımıza önemli hizmetler sunuyoruz. Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, uçuşlarımızda görev alan ‘Hijyen Uzmanı’ kabin ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin yolcularımıza servis ettiği ‘Hijyen Setleri’. Yalnızca kabin içerisindeki hijyen ile yolcularımız arasındaki sosyal mesafeye uyulmasından sorumlu olan Hijyen Uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz” dedi.

THYden hijyen uzmanı ve hijyen seti yeniliği


HER UÇUŞ ÖNCESİ UÇAKLARDA ULTRA HİJYEN SAĞLANIYOR

Türk Hava Yolları uçakları her uçuş öncesi derinlemesine temizlik yöntemleri ile dezenfekte ediliyor. Etkisi bilimsel olarak kanatlanmış, insan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek kabin içerisinde detaylı hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler,  ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.

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